Eine böse Überraschung erlebte eine 52-jährige ägyptische Staatsangehörige, als sie in ihre Wohnung in der Stadt Klagenfurt zurückkehrte. Zwischen 19. Oktober und 6. November drangen bisher unbekannte Täter in ihre Wohnung ein und durchwühlten sämtliche Schränke. Dabei wurde die Wohnung komplett verwüstet. Die Höhe des Schadens beträgt mehrere Tausend Euro. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck.