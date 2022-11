Ein schwerer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich am Magdalensberg, nur wenige Meter vom Gipfelhaus entfernt: Ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt lenkte seinen Pkw auf der Magdalensbergstraße vom beliebten Ausflugsziel kommend in Fahrtrichtung Ottmanach. Ca. 700 Meter nach dem Gipfelhaus kam der Mann aus derzeit unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Weidezaun, lenkte das Fahrzeug offensichtlich nach rechts, kreuzte die Fahrbahn und kam in weiterer Folge rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin drehte sich der Pkw um die eigene Achse und kam ca. 50 Meter in einem angrenzenden Wald zum Stillstand.

Der 57-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz stand, neben den Beamten der PI Maria Saal und Grafenstein, die FF Ottmanach mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften.