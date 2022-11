Nach den milden Tagen mag es Sonntagfrüh für manch eine Klagenfurterin, für manch einen Klagenfurter doch ein "Kälteschock" gewesen sein: Zum ersten Mal in diesem Herbst war es frostig. Und nicht nur das: "Klagenfurt war überhaupt die erste Landeshauptstadt in diesem Herbst mit Frost", weiß Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet zu berichten. In den nächsten Tagen werden sich die Tiefstwerte zwischen -2 und +2 einpendeln; vor allem in den Alpentälern. In Klagenfurt soll es das mit dem Frost aber vorerst einmal gewesen sein.

Bei den Tageshöchstwerten liegt man in Kärnten und Osttirol weiterhin deutlich über dem für diese Jahreszeit üblichen Wert. Von Lienz, über Spittal bis hin nach Klagenfurt wären es + 9 Grad. Von Montag bis Donnerstag sollen es zwischen 10 und 14 Grad werden. Wetterbestimmend wird in den kommenden Tagen Hoch Bahrudin. Am Montag soll zunächst eine schwache Front durchziehen. Sonnig mit ein paar Schleierwolken ist es dann am Dienstag und Mittwoch. In Unterkärnten und im Klagenfurter Becken soll sich wieder Nebel breitmachen. Am Mittwoch kann sich dieser sogar bis in den Nachmittag halten.

"Am Donnerstag kommt dann die nächste Front", sagt Brandes. Der Regen soll dann in den Nachmittagsstunden wieder abklingen. Wie das Wetter am kommenden Wochenende sein wird, ist aus derzeitiger Sicht noch unsicher. "Die Temperaturen dürften der Jahreszeit entsprechen", sagt der Meteorologe.