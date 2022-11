Dass er einmal ein altes Handwerk vor dem Aussterben retten wird, damit hat Thomas Poganitsch aus St. Margareten im Rosental nicht gerechnet. Es war eher ein Zufall, sagt er. Das Produkt, das ohne sein Zutun nicht mehr produziert werden würde, kennt jeder, der einmal in einem altehrwürdigen Wiener Kaffeehaus eine Zeitung gelesen hat. Die Rede ist von aus Holz gefertigten Zeitungshaltern. "Bis vor einigen Jahren belieferte ein Korbflechter aus dem Umkreis Wiens Kaffeehäuser, Stammkunden und private Liebhaber damit. Das Familienunternehmen fertigte die Halter seit 1867, im Alter von 90 Jahren stellte der Besitzer den Betrieb dann ein", erzählt Poganitsch. Er lebt seit zwölf Jahren in Wien und machte sich mit einer kleinen, aber feinen Werkstatt in Wien-Leopoldstadt mit dem Namen "Formpoet" selbstständig.