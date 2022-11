Ein 19-jähriger Mann aus Klagenfurt wurde am Sonntag gegen 3.20 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie dieser versuchte, die Scheibe eines CBD-Automaten in Klagenfurt mit einem Werkzeug aufzubrechen. Während der Zeuge den Sachverhalt der Polizei meldete, flüchtete der Einbrecher.

Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte dieser jedoch in der Folge von einer Polizeistreife angehalten werden. Der Beschuldigte gab vor Ort an, keinen Einbruchsdiebstahl begangen zu haben, der Zeuge hatte die Tat aber mit einem Video festhalten können. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion St. Peter gebracht und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.