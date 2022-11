Das Team des Falstaff, einem Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum, hat nach mehrmonatiger akribischer Beobachtung der Barszene seinen „Falstaff Barguide 2023“ mit den 1100 besten Bar-Adressen Österreichs, Deutschlands und der Schweiz präsentiert. Vorgestellt wurde der druckfrische Barguide im Zuge des „Vienna Bar- und Spiritsfestivals“ in der Wiener Hofburg.

Unter den österreichischen Sieger in der Kategorie "Cocktailbars" findet sich auch ein Kärntner Lokal. Als "Bar-Juwel" wurde das "151 Bistro & Bar" in Klagenfurt ausgezeichnet. "Als gastronomisches Chamäleon" passe sich das Lokal den Wünschen seiner Gäste stets perfekt an: Beste mediterrane Küche, Cocktail-Kreationen von Daniel Schellander und die fachkundig zusammengestellte Weinkarte machen ein Gesamtkunstwerk mit tollem Außenbereich aus, heißt es von Falstaff.