Polizeieinsatz am Freitag in einem Lokal in Klagenfurt: Ein vorerst unbekannter Mann hatte im Thekenbereich eine abgelegte Kellnerbrieftasche gestohlen. Eine Mitarbeiterin des Lokals konnte den Gast kurz darauf auf offener Straße wiedererkennen und anhalten. Bevor die Polizei eintraf, flüchtete der Dieb. Er kam allerdings nicht weit. Die einschreitenden Beamtinnen stellten den Mann kurz darauf im Nahbereich des Lokals.

Dabei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Klagenfurter nicht nur die Kellnerbrieftasche, sondern auch eine Flasche Wein gestohlen hatte. Das Bargeld konnte, teilweise auch in der Unterwäsche, aufgefunden und sichergestellt werden. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.