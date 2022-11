Immer mehr Klagenfurter legen sich für ein Tattoo unter die Nadel. Kenner und Könner der Szene sprechen von einer Etablierung der Kunstform, die in den letzten Jahren vor allem durch eine breite Akzeptanz der Masse auch eine Art der Kommerzialisierung erfuhr.

Den Anfang in Klagenfurt machte das Studio „Spirit of Kondor“, welches 1994 als „Top Art Tattoo“ von Erwin und Evelyn Streiner gegründet wurde und sich heute in der Villacher Straße befindet. Seit damals sind die Körperkunstwerke längst salonfähig geworden und nur noch bei wenigen in Verruf. Heute sind im Bezirk Klagenfurt 18 und im Bezirk Klagenfurt Land drei aktive Tattoo-Studios gemeldet und die Szene wächst von Jahr zu Jahr. Mit dem “art.dabo” in der 10.-Oktober-Straße und dem “ShootInk Star” am St. Veiter Ring sind alleine heuer schon zwei neue Studios dazugekommen.

Kein verruchtes Thema mehr

„Das Tätowieren hat sich seit einiger Zeit der breiten Masse geöffnet. Mittlerweile hat gefühlt jeder Zweite einen Farbtropfen in der Haut. Es ist keine Ausnahme mehr“, erklärt Harald Heimgartner, Tätowierer und Professor an der HTL Ferlach. Denn dort wird seit drei Jahren das Tätowieren als Vertiefung im Zuge der Ausbildung zum Graveur angeboten. „Die Ausbildung dauert insgesamt fünf Jahre und man lernt über die Kunst der Darstellung, Motivwahl sowie Relationen. Geübt wird auf Kunsthaut. Nach Abschluss ist man allerdings kein ausgebildeter Tätowierer. Es bedarf noch einer Prüfung bei der Wirtschaftskammer“, erklärt Felix Poklukar, Abteilungsvorstand für den Kunstbereich der Schule. Zurzeit gibt es drei Jahrgänge mit insgesamt 59 Schülerinnen und Schülern.

Meistens teure Angelegenheit

Tattoos sind bekanntlich für die Ewigkeit und werden nach wie vor als Kunstform verstanden. „Doch immer öfter tauchen auch Studios auf, die normale Dienstleister sind. Man kann sich entscheiden, ob man damit in den Kunstbereich geht und womöglich seinen eigenen Stil verfolgt oder in die Auftragsarbeit gehen möchte“, erklärt Heimgartner die Konsequenzen der stetig wachsenden Popularität. Das Image einer Hinterhof-Kultur sei man längst losgeworden.

Preislich unter 100 Euro zu bleiben, ist kaum möglich, da Material und Arbeitszeit verrechnet werden müssen. Ein handflächengroßes Tattoo kann durchaus zwischen 300 und 1000 Euro kosten. Stechen lassen, darf man sich ab dem 18. Lebensjahr beziehungsweise ab dem 16. Lebensjahr mit schriftlicher Einwilligung eines Erziehungsberechtigten. Die Arbeit eines Tätowierers ist streng geregelt und die Vorschriften sind vielseitig.