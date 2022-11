Vier Millionen Euro investiert die Asfinag in den kommenden Wochen in die Nordumfahrung Klagenfurt. Die vier Tunnel Ehrentalerberg, Lendorf, Trettnig und Falkenberg bekommen eine neue, energiesparendere LED-Beleuchtung. Der Austausch der alten Lampen beginnt am kommenden Montag. "Die Umrüstung der gesamten Beleuchtung auf LED kann klarerweise nur ohne Verkehr erfolgen", heißt es am Freitag vonseiten der Asfinag.

Aus diesem Grund gibt es in insgesamt 16 Nächten zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh Sperren. Die Arbeiten beginnen ab Montag, den 7. November, auf der Richtungsfahrbahn Wien, ab dem 21. November sind die vier Tunnel Richtung Italien an der Reihe. In den Nächten an den Wochenenden ist die Nordumfahrung ungehindert befahrbar.

Mehr Verkehrssicherheit

"Mit dieser Umstellung können wir pro Jahr mehr als 980.000 Kilowattstunden an Strom einsparen", sagt der zuständige Asfinag-Abteilungsleiter René List. Das entspreche einem jährlichen Strombedarf von 340 Haushalten. Die neue Beleuchtung soll aber auch die Verkehrssicherheit verbessern.