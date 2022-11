Der Kampf um das Klagenfurter Budget ist schon längst eröffnet. Kein Geheimnis ist, dass der Stadt Geld fehlt. Rund 15 Millionen Euro soll das Delta betragen, das das Rathaus bis Jahresende auftreiben muss, um ein Budget erstellen zu können.

Bereits vergangenes Jahr war die Lage prekär. Heuer dürfte sich alles noch weiter zuspitzen. In kürzlichen Sitzungen soll die Zwölftelregelung wieder ins Spiel gebracht worden sein. Die Stadt wäre damit bei Investitionen und Subventionen stark eingeschränkt. Ausgaben über das Nötige hinaus wären nahezu unmöglich. Zudem steht auch der Gehaltsabschluss der Magistratsmitarbeiter vor der Türe, für den man eine Lohnerhöhung von acht Prozent, somit rund acht Millionen Euro, eingeplante hat.

Stadträte müssen über Einsparungen berichten

Federführend am Budget arbeitet Finanzreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ). Während des Prozesses möchte er die Situation nicht kommentieren. Aus SPÖ-Kreisen erfährt man aber, dass Liesnig optimistisch sei, ein Budget auf die Beine zu stellen. Auch laut Patrick Jonke, Leiter des Bürgermeisterbüros, befindet man sich "im Zeitplan." Ein Notbudget stehe Stand jetzt nicht im Raum.

Hinter den verschlossenen Türen des Rathauses dürfte aber weniger Einigkeit vorherrschen. Für die eine Seite hätte Liesnig in den letzten Monaten zu wenige Vorschläge gebracht. Die andere Seite zeigt mit dem Finger auf Bürgermeister und Personalreferent Christian Scheider (TK), der bei zwingend nötigen Strukturänderungen auf der Bremse stehen soll. Jonke nimmt zudem andere Stadträte in die Pflicht. Diese sollen am kommenden Dienstag im Stadtsenat berichten, wo sie einsparen werden.

Belohnungen für Mitarbeiterideen

Mittels eigens erstellter E-Mail haben auch die rund 1900 Magistratsmitarbeiter die Möglichkeit, Ideen einzubringen. Am Freitag ging im Namen des Bürgermeisters ein internes Schreiben raus, mit der Bitte, Optimierungsvorschläge zu liefern, "die unmittelbare positive finanzielle Auswirkungen auf das Budget der Landeshauptstadt mit sich bringen." Auf die besten drei umgesetzten Ideen wartet sogar eine Belohnung. Welche, ist noch offen.

Ein letzter Hilfeschrei der Stadtregierung? Nein, sagt Jonke. "Es geht nicht nur um Ideen für heuer, sondern auch für die nächsten Jahre." Bearbeitet werden die Vorschläge von Mitarbeitern der Magistratsdirektion und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO.