Die längere Abwesenheit einer Klagenfurterin nutzten offensichtlich bisher unbekannte Täter aus, um in ihre Wohnung einzubrechen. Die Täter drangen in der Zeit zwischen dem 26. Oktober und 3. November 2022 gewaltsam in die Wohnung der 38-Jährigen ein, die übrigens in einem Mehrparteienhaus liegt. In weiterer Folge durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und Behältnisse und stahlen diverse Schmuckstücke und Bargeld in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Gesamtschadenssumme steht derzeit ebenfalls noch nicht fest.

Immer wieder warnt die Polizei vor Einbrechern, während die Wohnungs- oder Hausurlaub auf Urlaub sind. Denn: Einbrecher haben immer "Saison und die Abwesenheit der Bewohner bietet eine günstige Gelegenheit für einen Einbruch. Vermeiden Sie daher eindeutige Zeichen, an denen ein Einbrecher erkennt, dass ein Haus oder eine Wohnung unbewohnt ist. So sollte der Briefkasten, beispielsweise durch Nachbarn, regelmäßig entleert werden. Zeitschaltuhren oder Sensoren, die auf Lichtstärke reagieren, schrecken Einbrecher ebenfalls oft ab. Und noch ein Tipp: Besonders wertvolle Gegenstände sollten Sie während Ihrer Abwesenheit in einem Bankschließfach aufbewahren und zusätzlich fotografieren.