Vor Kurzem fand in der Wiener Location "das 1090" der Event "TAOL goes Black" von TAOL (The Art of Life) in Kooperation mit dem Wiener Schönheits-Salon Rien ne vas plus statt. Als Highlights fanden drei Modeshows in dem elitären Rahmen statt, mit Haute Couture Austria Award Siegerin Julia Lara König, US-Designerin Erika Suess und dem talentierten oberösterreichischen Modeschöpfer Florian Adelon. Für die Präsentation zuständig waren zehn Modelschönheiten von 1st Place Models, darunter auch die Roseggerin Sarah Kühschweiger (25) sowie die 15-jährige Alina Taschler, deren Familie in Krumpendorf lebt.