Radfahrer unter Lkw-Reifen eingeklemmt und schwer verletzt

Ein 60-jähriger Mann fuhr am Mittwoch mit seinem Rad in Klagenfurt an einem Lkw vorbei, als dieser sich plötzlich in Bewegung setzte. Der Mann wurde unter seinem Fahrrad und dieses unter dem Lkw-Reifen eingeklemmt.