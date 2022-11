Seit Anfang des Jahres kocht Wolfgang Senft in den altehrwürdigen Gemäuern des Schlosses Mageregg im Norden von Klagenfurt auf. Der Techelsberger Kochkünstler, der schon national und international an den besten Adressen in der Küche stand, übernahm mit seiner ganzen Familie den Betrieb (Ehefrau Sabine ist Event- und Gastro-Profi, Sohn Simon ist Koch, Lorenz Restaurantfachkraft-Lehrling und Nichte Nina hilft als Kellnerin mit). Im Restaurant "Blattschuss" verwöhnt das Senft-Team seitdem seine Gäste mit gutbürgerlicher, regionaler Küche.