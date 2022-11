Mittwochmorgen, um 6.40 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Slowene auf der B 91 in Richtung Ferlach, als in Ehrensdorf in der Gemeinde Maria Rain plötzlich das Schaltgetriebe seines Pkws blockierte. Durch den Getriebeschaden wurde das Fahrzeug abrupt abgebremst. Ein 30-jähriger Klagenfurter, der dahinter fuhr, konnte sein Fahrzeug gerade noch mit einer Vollbremsung anhalten. Einer dahinter fahrenden 51-jährigen Klagenfurterin gelang das nicht mehr.

Es kam zu einer Kollision aller drei Fahrzeuge, bei der beide Lenker aus Klagenfurt unbestimmten Grades verletzt wurden, der Slowene blieb unverletzt. Der Pkw der 51-Jährigen wurde total beschädigt, an den beiden anderen Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.