Keutschachs Bürgermeister Gerhard Oleschko (TK) wurde erneut alkoholisiert am Steuer von der Polizei aufgehalten. Der Führerschein wurde ihn daraufhin abgenommen, bereits zum zumindest dritten Mal in seinem Leben. Erst im August vergangen Jahres verlor Oleschko wegen Trunkenheit am Steuer seinen Führerschein. Damals wurde er auf dem Weg zu einem Termin nach einer Geburtstagsfeier aufgehalten.