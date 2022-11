Am Dienstag in den frühen Morgenstunden gegen 5.45 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus dem Bezirk Villach mit ihrem Auto in Klagenfurt auf der August-Jaksch-Straße stadteinwärts. Im Bereich einer Kreuzung kam sie aus ungeklärter Ursache nach links ab und touchierte mit dem linken Vorderrad den dortigen Grenzstein.

Dadurch geriet sie auf die durchgehende Mitteltrennung der Fahrtrichtungen und stieß gegen einen Baum. Der Wagen überschlug sich und kam mittig auf der Fahrbahn zu liegen.

Die 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Da Gefahr bestand, dass der leicht entwurzelte Baum auf die Fahrbahn fällt, musste er von der Berufsfeuerwehr gefällt werden. Die August-Jaksch-Straße war während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.