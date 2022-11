Am Montag gegen 13.15 Uhr befanden sich zwei rumänische Staatsbürger im Alter von 23 und 24 Jahren in einem Kaufhaus in Klagenfurt.

Während der 23-jährige Mann Waren, Modeschmuck und eine Taschenlampe in seine Hosentasche steckte und damit vom Kaufhausdetektiv angehalten wurde, versuchte der 24-jährige Mann mit einem gefüllten Einkaufswagen mit Waren im Wert von mehreren hundert Euro das Kaufhaus zu verlassen. Beide Männer wurden vom Kaufhausdetektiv angehalten. Sie werden der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.