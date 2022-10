Halloween bedeutet für die Polizei vor allem eines: Stress. Kurz vor 21 Uhr laufen die Telefone in der Leitstelle langsam heiß. Auch Videos von der Nacht in Klagenfurt kursieren bereits durchs Netz. Wie am Instagram-Account "klagenfurt.elite" zu sehen ist, sorgte eine Masse an Menschen auf einem Supermarkt-Parkplatz im Klagenfurter Stadtteil Welzenegg für Fragezeichen bei den Anrainern.

Auch die Polizei war wenige Minuten vor 21 Uhr vor Ort, wie Waltraud Dullnigg von der Pressestelle bestätigt. "Es befinden sich dort viele Jugendliche, die Böller schießen", nennt sie den Grund. Zu Ausschreitungen kam es aber nicht.

Sicher ist, dass es in jener Nacht nicht beim einzigen Einsatz dieser Art bleiben wird. "Es gibt schon mehrere Anzeigen", berichtet sie. Vor prekären Einsätzen blieb die Exekutive derzeit aber noch verschont.

Halloween-Streiche können nicht ohne Folgen bleiben, warnt die Polizei. Streifen fahren daher durch die Nacht auch verstärkt durch ganz Kärnten.

Quelle: Instagram/Klagenfurt.elite