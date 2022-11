Jugendliche warfen in Kärntner Städten Nebelgranaten und Böller

Die Kärntner Polizei wurde in der Halloween-Nacht schon früh zu diversen Zwischenfällen gerufen. Böller als häufige Ursache. Menschenansammlung vor Supermarkt in Klagenfurt sorgte für Verwunderung. Wirbel auch in Villach.