Sie sind interessiert, motiviert und wissen, was sie wollen: Die Rede ist von den Preisträgerinnen und Preisträgern des "HAKler Awards", die Mitte Oktober in der Aula der BHAK/BHAS 1 International in Klagenfurt über die Bühne gingen. "Ohne Fleiß kein Preis" lautete das Motto der sechsten Ausgabe dieser Veranstaltung, die vom Absolventenverband der Schule gesponsert wurde. Fleißig waren die Nominierten jedenfalls, die als Belohnung für ihre ausgezeichneten oder guten Erfolge im Jahreszeugnis des Vorjahres Trophäen entgegennahmen.