Ursprünglich war Anne Pignet im medizinischen Bereich in Deutschland tätig. Ihre Weiterbildung zur Kosmetikerin und Fußpflegerin erfolgte in London. Zu Beginn arbeitete sie dort in einem renommierten Salon, bevor sie die SPA-Leitung im Radisson Hotel übernahm. 2007 führte sie ihr Weg nach Österreich, wo sie Teil des Opening-Teams des Schlosshotel Velden war.

Vor knapp acht Jahren gründete die ausgebildete Heilmasseurin ihren ersten Salon in Klagenfurt am Kreuzbergl. Seit Mitte Oktober bietet sie ihre Verwöhnprogramme in Schiefling am Wörthersee (Keutschacherstraße 117) an. Laut eigenen Angaben wurde Anne Pignet dort sehr gut aufgenommen. Zahlreiche Neukunden als auch einige ihrer treuen Stammkunden besuchen sie regelmäßig und lassen sich von ihr verwöhnen.

In den rund 50 Quadratmeter großen Räumlichkeiten finden Körper und Geist bei Massagen und anderen Services Ruhe und Erholung. Im großzügigen Shopbereich kann man diverse Produkte erwerben. Bis Ende November gibt es 20 Prozent Rabatt auf alle "Babor Produkte" (ausgenommen bereits reduzierte Ware). Weiters gibt es für alle Zehner-Blöcke noch zwei Behandlungen gratis dazu. Bei der Gutscheinaktion erhält man ab einem Wert von 100 Euro noch zehn Euro geschenkt. Diese sind auch bequem online zu erwerben.