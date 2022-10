Egal ob der Zweiteiler aus dem Jahr 1990 oder die Neuverfilmungen aus 2017 und 2019: Pennywise, der gruselige Horrorclown aus der Feder von Stephen King, ist den meisten ein Begriff. Und spätestens, wenn noch ein roter Luftballon ins Spiel kommt, mit dem "ES" bzw. "IT" im Film unter anderem Kinder in die Kanalisation lockt, um sie dort zu töten, hat man ein Bild vor Augen.

© Instagram/Klagenfurt Elite

Daran wird man seit Sonntagabend auch vermehrt in Klagenfurt erinnert. Wie auf der Instagram-Seite klagenfurt_elite zu sehen ist, haben Unbekannte an mehreren Stellen in der Stadt rote, mit Helium gefüllte, Luftballons an verschiedene Kanaldeckel geknotet. Wer hinter dem Streich steckt, ist nicht bekannt, aber die Unbekannten – vielleicht aber auch "Nachahmungstäter" – waren auch in Villach unterwegs. Dort wurde allerdings ein grüner Ballon verwendet.

Auch in Villach waren die Ballon-Verteiler unterwegs © Instagram/Klagenfurt Elite

Wem das noch nicht gruselig genug war, der sollte einen Blick auf das folgende Video werfen (ebenfalls klagenfurt_elite). Sonntagnacht wurde in der Klagenfurter Innenstadt ein unheimlicher Nachtwächter, manche Passanten sprechen sogar von einem "Totengräber", mit Stock und Laterne gesichtet. Wer der Mann unter Hut und Mantel ist, ist bisher nicht bekannt.

Aber Achtung: Vermeintlich harmlose Streiche zu Halloween können auch schnell eskalieren. Die Polizei warnt und verstärkt die Streifen.