Anlässlich seines 70. Geburtstages lud Bürgermeister Christian Scheider (TK) den langjährigen Bezirksfeuerwehrkommandanten Erich Sornig zu sich ins Rathaus ein, um ihm für seine Verdienste mit dem limitierten gläsernen Lindwurm zu danken. Als langjähriger Feuerwehrreferent kennt der Bürgermeister den Jubilar seit vielen Jahren. Gemeinsam haben sie zusammen gearbeitet, um für die zehn Freiwilligen Feuerwehren in Klagenfurt optimale Bedingungen zu schaffen.

"Er war immer da, wenn wir etwas brauchten. Gemeinsam haben viel umgesetzt, Versprochenes wurde immer eingehalten", lobte Erich Sornig die gute Zusammenarbeit mit dem Klagenfurter Stadtchef. Der 70-Jährige war zwei Perioden lang bis 2009 Bezirksfeuerwehrkommandant.

Gründer der Jugendfeuerwehr

In einem anschließenden Gespräch ließen die beiden ihre vielen Erlebnisse bei der Feuerwehr Revue passieren, dabei wurde im Besonderen über die Gründung der Jugendfeuerwehr im Jahr 2003 gesprochen. Dass vermehrt junge Frauen und Mädchen Interesse für die Feuerwehr entwickeln, freut Sornig ganz besonders. Er selbst erwarb sämtliche Leistungsabzeichen bei der Feuerwehr in Bronze, Silber und Gold sowie das bundeseinheitliche Abzeichen in Gold. Ebenso wurden ihm seitens der Landeshauptstadt sowie des Landes Kärnten zahlreichen Ehrungen verliehen.

Privat genießt er die Pension mit seiner Frau, ist leidenschaftlicher Hobbygärtner und steht seinen Nachfolgern bei der Freiwilligen Feuerwehr Kalvarienberg, der er 24 Jahre lang als Kommandant diente, noch beratend zur Seite. Sornig engagiert sich außerdem bei der ersten Freiwilligenbörse "Klagenfurt.will helfen." Beruflich war er über 40 Jahre in der Zähler- und Messabteilung der Stadtwerke beschäftigt.