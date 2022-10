Am Samstag stürzte ein 81-jähriger Mann beim Abstieg vom Freiberg in der Gemeinde Zell-Pfarre und verletzte sich am Rücken. Gemeinsam mit seiner Frau versuchte der Mann, trotz Schmerzen alleine weiterzugehen. Gegen 17.05 Uhr stürzte er im Bereich des Uznikkreuzes ein weiteres Mal und verletzte sich unbestimmten Grades. Die verständigten Rettungskräfte – ein Rettungswagen und die Bergrettung Ferlach mit zehn Einsatzkräften – erreichten den Verunfallten über einen Forstweg. Der 81-Jährige musste wegen der Verletzungen schlussendlich mit dem Rettungshubschrauber C11 ausgeflogen und in das UKH Klagenfurt gebracht werden.