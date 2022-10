Wo einst einmal eine Allee die Kärntner Straße in Pörtschach begrünte, stehen heute nur noch drei Exemplare der „Platanus x hispanica“, besser bekannt als anhornblättrige Platanen. Bereits in den frühen 1950er-Jahren ragten die Bäume vor dem Österreichischen Hof in die Lüfte der Seegemeinde.

Für viele stellen diese drei Platanen ein Denkmal der Gemeinde dar. Eines, das auch geschützt gehört, empfindet Gemeindevorstand Florian Pacher (FPÖ): "Diese Baumgruppe ist das letzte, eindrucksvolle Zeugnis des ehemaligen Erscheinungsbildes des Ortszentrums von Pörtschach." Er fordert, die Baumgruppe als Naturdenkmal auszuweisen. Es wäre das erste örtliche Naturdenkmal in der Gemeinde und gemeinsam mit dem „Gletschertopf“ und der Sommer-Linde, die beide "überörtliche" Naturdenkmäler sind, das dritte insgesamt.

Droht Platanen die Abholzung?

Eine Stellungnahme vom Land unterstreicht die historische Bedeutsamkeit. Die Bäume stellen "aufgrund ihres Erscheinungsbildes, ihrer Größe und charakteristischem Gepräge eine Besonderheit für die Pörtschacher Ortsdurchfahrt dar", heißt es darin. Der Gemeinderat müsse die Ernennung nun beschließen. Die brisante Thematik sorgte bereits zu Jahresbeginn für Diskussionen in Pörtschach. Die "Franz-Josef-Platane" hätte nämlich ebenfalls eine Unterschutzstellung erhalten sollen, wurde zuvor aber umgeschnitten. Droht den drei Bäume jetzt das gleiche Schicksal?

Nein, sagt Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP). Bereits in der letzten Gemeinderatssitzung wollte man einen Beschluss fassen. "Es mussten aber noch Details geklärt werden", sagt sie. Zum Beispiel, wem überhaupt die Bäume gehören. Laut Stellungnahme vom Land befinden sich die Platanen im Eigentum der Landesstraßenverwaltung. Häusl-Benz meint aber, dass die Bäume auch dem Hof-Eigentümer gehören könnten. "Die Trennlinien verlaufen sehr knapp", sagt die Gemeindechefin. Sie hätte aber eine Zusage des eventuellen Eigentümers, dass die Bäume nicht gefällt werden. Eine Klärung und Ernennung erwartet sie bald.