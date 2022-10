Autofahrer aufgepasst! Wegen technischen Wartungsarbeiten hat die Magistratstankstelle am Montag, 31. Oktober, geschlossen. Am 1. November (Allerheiligen) ist ebenfalls kein Betrieb, ab 2. November (Allerseelen) hat die Tankstelle wieder wie gewohnt geöffnet (von 7 bis 18 Uhr). Am Freitag, 9. Dezember (Fenstertag nach Mariä Empfängnis), hat die Tankstelle ebenfalls wieder geschlossen.