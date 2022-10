Knospenheide, Chrysanthemen und Stiefmütterchen werden dieser Tage auf den Friedhof Annabichl getragen. Die Gräber werden rechtzeitig vor Allerheiligen auf den Winter vorbereitet. Florian Puff (32) setzt Erika, Efeu und Schneerosen beim Grab seiner Großeltern. „Ein Grab ist eine Ruhestätte und sollte gepflegt ausschauen. Und zwar das ganze Jahr über. Ich passe die Blumengestaltung an die Person an. Mein Opa war Jäger, also wird sein Grab etwa mit Tannenreisig auch etwas waldiger gestaltet“, erzählt der Grafensteiner, der selbstständiger Florist ist. Seiner Oma hat er versprochen, nur echte Blumen ans Grab zu bringen.