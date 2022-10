Österreichische Bibliotheken waren auch heuer wieder aufgerufen, beim "Alles Tipptopp"-Wettbewerb mitzumachen. Dabei geht es darum, eines der zehn mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2022 ausgezeichneten Bücher kreativ umsetzen. Mitgemacht hat auch Katharina Demoly, Mitarbeiterin der AK-Bibliothek in Klagenfurt. Demoly orientierte sich am Buch "Kali kann Kanari" des österreichischen Autors und Illustrators Michael Roher, der kürzlich für sein Gesamtwerk mit dem Christine-Nöstlinger-Preis ausgezeichnet wurde. Ein Nymphensittich spielt in dem Buch die Hauptrolle.

"Drei Volksschulklassen der Dr. Theodor-Körner-Schule haben jeweils an einem Vormittag in der Arbeiterkammer anhand von drei Stationen das Buch erarbeitet", sagt Demoly. Die Schülerinnen und Schüler haben in altersgerechten Büchern und Fachzeitschriften unter anderem über Sittiche recherchiert und in Gruppenarbeiten ihr neues Wissen erarbeitet und präsentiert. Die Kinder erstellten auch einen Kurzfilm, in dem sie mit Requisiten Szenen aus dem Buch nachspielten und als Regisseure und Kamerakinder fungierten. Als letzte Station des Vormittages wurde ein Zaubertrick vorgeführt", sagt die Bibliothekarin.

"Kreativität fördern"

Demoly reichte das Projekt "Wer kann Kanari" im Sommer ein und wurde jetzt im Oktober mit dem Preis in der Kategorie "Kinderbuch" bei "Alles tipptopp" ausgezeichnet. "Die Bibliothek und ihre vielfältigen Möglichkeiten kennenlernen, in das Buch 'Kali kann Kanari' eintauchen, daraus Informationen in Sachbüchern nachrecherchieren und Kreativität fördern, waren meine Projektziele", sagt Demoly. Alle zehn prämierten Bücher des Kinder- und Jugendbuchpreises 2022 werden nun in den Kärntner AK-Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Stattfinden wird auch eine Lesung mit Michael Roher aus seinem Buch.

"Unsere Bibliotheken bieten nicht nur Platz für klassische Medien. Wir schaffen mit Lesungen und Veranstaltungen einen Ort der Begegnung und laden immer wieder vor allem junge Menschen zu uns ein, um ihnen die Faszination von Bibliotheken näherzubringen", zeigt sich AK-Präsident Günther Goach stolz über das Engagement seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die jüngste Auszeichnung. Das gesamte Bibliotheksangebot und weitere Informationen finden sich auf der Webseite ak-bibliotheken.at.