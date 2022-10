"Klagenfurt ist eine von 100 ‚Klima-Vorzeigestädten‘ der Europäischen Union. Ziel ist es, schon bis 2030 die Klimaneutralität zu erreichen" – lautete die Schlagzeile im April 2022. Ein gutes halbes Jahr später hat sich Ernüchterung breitgemacht. In einem internen Papier der Abteilung Finanzen, das der Kleine Zeitung vorliegt, wird festgehalten, dass die Klimaneutralität "derzeit nicht finanzierbar" ist.

Unmittelbare Konsequenzen hat das laut dem Energie- und Umweltreferenten, Vizebürgermeister Alois Dolinar (TK), keine: "Da geht es um Fördergelder, die wir abholen könnten. Zuallererst brauchen wir aber Eigenmittel. Und die stehen uns nicht zur Verfügung." Die mittelbaren Konsequenzen sind schwerwiegender. Verfehlt Österreich als Gesamtstaat seine Klimaziele bis 2030, ist mit Kompensationszahlungen in Milliardenhöhe zu rechnen. "Auf Kärnten heruntergebrochen drohen 280 Millionen Euro fällig zu werden. Deshalb muss dem Land etwas daran liegen, dass Klagenfurt klimaneutral wird", sagt Dolinar und verweist auf den ÖPNV. 144 Millionen Euro sollen bis 2025 in die Dekarbonisierung der Busflotte fließen. Dazu kommen 98 Millionen Euro für die Errichtung eines Technikzentrums. Finanzreferent Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) will 75 Prozent der Kosten mittels Förderungen decken. Fix sind bis dato 43,8 Millionen Euro vom Bundesklimaministerium.

Klagenfurt ist bereits begünstigt

"Das ÖPNV-Budget des Landes umfasst jährlich nur 40 Millionen Euro und ist bereits zur Gänze verplant. Ob weitere Mittel freigemacht werden können, muss die Stadt prioritär mit dem Finanzreferat besprechen", sagt Adrian Plessin, Pressesprecher des zuständigen Landesrates Sebastian Schuschnig (ÖVP) und ergänzt: "Seit 2020 sind über 9 Millionen zur Taktverdichtung nach Klagenfurt geflossen. Das ist mehr als das Land für den gesamten Regionalbusverkehr in Kärnten pro Jahr ausgibt." In Bezug auf die Dekarbonisierung kenne man bisher nur die medialen Forderungen, "was durchaus irritierend ist."

Bereits 2018 fuhr ein autonomer E-Bus durch Klagenfurt. Wie man in Zukunft in der Landeshauptstadt Öffi fahren wird, ist offen. © Helmuth Weichselbraun

Hinter vorgehaltener Hand wird man beim Land konkreter. Sowohl Dolinar als auch ÖPNV-Referentin Sandra Wassermann (FPÖ) hätten sich mit sehr unkonkreten Forderungen ans Land gewandt. Nach einer Bitte, sich auf einen Ansprechpartner zu einigen und das Anliegen zu konkretisieren, seien "höfliche, aber wenig aussagekräftige" Antworten zurückgekommen. Da "scheinbar niemand genau weiß, was das Anliegen ist, wartet man, bis der zuständige Abteilungsleiter im Magistrat am 4. November wieder da ist."

Sonnenstrom für 250 Haushalte

Ein zweiter großer Baustein bei der Erreichung von Klimazielen ist die Produktion von grünem Strom, insbesondere durch Photovoltaik-Anlagen. Derzeit sind von den 365 öffentlichen Gebäuden in Klagenfurt 60 mit Solarpaneelen ausgestattet. Bis Ende des Jahres sind weitere 22 PV-Anlagen in Klagenfurt in Planung bzw. in Bau. 1 Million Kilowattstunden Sonnenstrom wurden 2022 bereits produziert. 250 Vier-Personen-Haushalte mit durchschnittlichem Stromverbrauch können damit ein Jahr lang versorgt werden. Bei rund 50.000 Privathaushalten im Stadtgebiet ist Luft nach oben.

Sonnenstrom muss ausgebaut werden. Künftig könnten die Paneele Parkplätze überdachen. © Kleine Zeitung / Weichselbraun

Ein weiterer Ausbau ist notwendig. Aber: "Die für uns infrage kommenden Flächen sind derzeit limitiert", sagt Harald Raffer, Pressesprecher der Klagenfurter Stadtwerke. PV-Anlagen sollen zuallererst auf verbauten Flächen entstehen. Eine Variante wäre die Überdachung von Großparkplätzen. "Die Parkplätze vor den Möbelhäusern wären beispielsweise geeignet. Der Vorteil ist, dass wir nicht nur grünen Strom produzieren, sondern dass auch große Hitzeinseln in der Stadt wegfallen. Derzeit ist es im Sommer bei der HTL Lastenstraße um 8 Grad heißer als am Flughafen", sagt Dolinar.

"Wir sind derzeit dabei, uns geeignete Parkflächen anzusehen und so ein Modell auf die Umsetzbarkeit hin zu überprüfen", bestätigt Raffer. Landesförderungen könnten auch in diesem Bereich abgeholt werden. "Wenn es konkrete Erneuerbaren-Projekte in Klagenfurt gibt, bei denen Vizebürgermeister Dolinar Unterstützung benötigt, so kann er sich jederzeit bei mir melden. Dass dies bisher noch nicht geschehen ist, ist verwunderlich", sagt Vanessa Pichler, Pressesprecherin der zuständigen Landesrätin Sara Schaar (SPÖ).