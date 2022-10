Energiesparen lautet die Devise – auch in Klagenfurt. Um ein Zeichen zu setzen, entschied sich die Landeshauptstadt diesen Winter dazu, die Weihnachtsbeleuchtung später als gewohnt zu aktivieren. Am 11. November findet das bekannte Glühwein-Opening statt. Dann gehen die Lichter für eine kurze Probe ein und wieder aus. 15 Tage später erstrahlen sie bis Anfang Jänner die Innenstadt.

Seit wenigen Tagen hängen die Lichter bereits in der Stadt verteilt. Aufmerksame Klagenfurter wunderten sich an den Abenden aber, dass die Lichter bereits leuchten – fast ein Monat vor dem geplanten Termin. Setzt man in der Stadt doch nicht auf Energiesparen?

Beleuchtung ab ersten Samstag

Entwarnung kommt aus dem Büro der Stadtkommunikation. "Die Lichter waren die letzten zwei Abende ein, um sie auf Defekte zu überprüfen", übermittelt Iris Wedenig. Ob wirklich alle Lichter richtig gehen, sei tagsüber schwer festzumachen. Heute Abend könnten die Lampen erneut leuchten, warnt Wedenig vor. Ab dem ersten Einkaufssamstag in der Adventzeit am 26. November brennt die Weihnachtsbeleuchtung täglich von 16 bis 22 Uhr.