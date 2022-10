Für Constantin Staus-Rausch ist es die dritte Auktion, die er durchführt. Nach der Versteigerung in der Funder-Villa in Möbling im Vorjahr, dem Nachlass des bekannten Kunstförderers und Sammlers Götz Boyneburg-Lengsfeld Anfang des Jahres werden am 6. November im Schloss Moosburg für 100 Gegenstände neue Eigentümer gesucht. Angekündigt unter dem Titel "Aus dem Nachlass einer bedeutenden Dame" drängt sich die Frage auf, ob es sich dabei um Teile der Erbmasse der Milliardärin und Mäzenin Heidi Goëss-Horten handelt, die im Juni verstorben ist. Schließlich ist auch der Auktionsort im Eigentum der Familie ihres Ehemannes Carl-Anton Goëss.