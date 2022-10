Es war neblig und dunkel. Karl Schneller und seine Frau befanden sich am Heimweg aus dem Italien-Urlaub. Gegen 18.30 Uhr fand das Paar aus dem steirischen Semriach am vergangenen Samstag am Rand der Packer Bundesstraße auf Höhe Dolina in der Gemeinde Grafenstein ein angefahrenes Reh liegen. Von einem möglichen "Täter" fehlte jede Spur.