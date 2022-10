Am Himmel über Kärnten sind derzeit wieder die imposanten V-Formationen von Kranichen zu sehen, die in ihre Winterquartiere ziehen. Die Vögel sind in diesem Jahr rund eineinhalb Wochen früher unterwegs, als gewohnt. "Die Witterung passt. Das Wetter ist schön und warm, die Flugbedingungen sind optimal", sagt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von Birdlife Kärnten. Er hat bereits mehrere Meldungen von Sichtungen erhalten. Vor allem entlang der Route Grafenstein, Klagenfurt bis nach Villach.