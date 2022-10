Wer nach der Geburt des Kindes in Karenz ist und Kinderbetreuungsgeld bekommt, muss sich an klare Regeln halten. Eine davon lautet: Das Baby muss an derselben Wohnadresse gemeldet sein, wie jener Elternteil, der das Betreuungsgeld bezieht. In Österreich also meistens die Mutter.