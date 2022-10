Religiöse Gründe

Mordversuch: Verdächtiger in Kärnten in Haft, Opfer in Angst

Iraker steht im Verdacht, in Klagenfurt ein Messerattentat auf einen anderen Iraker mit christlichem Glauben verübt zu haben. Nach seiner Verhaftung in Wien wurde der mutmaßliche Täter nun nach Kärnten überstellt.