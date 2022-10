Krimifans gibt es zahlreiche in Kärnten. 82 von ihnen fanden sich gestern Montag, 24. Oktober, auf der der Eventplattform der Kleinen Zeitung in Klagenfurt ein, um der Lesung von Ellen Dunne zu lauschen. Die Autorin ist gebürtige Salzburgerin, lebt aber seit 2004 in der irischen Hauptstadt Dublin. Sie reiste nicht direkt aus ihrer Wahlheimat, sondern aus Innsbruck an. "Dort war ich beim Krimifest Tirol eingeladen. Nach meiner Lesung hier fahre ich nach Salzburg meine Mutter besuchen und dann geht es zurück nach Irland. Es ist quasi eine Woche Österreich intensiv", erzählte die Autorin.