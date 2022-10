Sie können nicht nur mit dem Instrument umgehen, sondern auch mit dem Gewehr. Veronika Unterweger und Eva Walter sind Soldatinnen mit abgeschlossener Unteroffiziersausbildung und als Musikerinnen und Musiklehrerinnen im Stammkader der Militärmusik Kärnten aktiv. Sie sind in ihrer Funktion die ersten und bisher einzigen in Kärnten. Heute werden sie bei der großen Angelobungsfeier in Klagenfurt aufspielen.