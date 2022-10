Die Halloween-Nacht hat für Partyfreunde in der Kärntner Landeshauptstadt wieder einiges zu bieten, aber auch zahlreiche Grusel-Events und auch kindertaugliches Programm wird geboten. Die Kleine Zeitung hat den Überblick, welche Partys und Events in der Nacht (und am Tag) des Grauens stattfinden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Und so viel ist versprochen: Es wird gruselig!

Halloween-Partys für "Große"

Samstag, 29. Oktober 2022, "The biggest Halloween Party in Town, Schleppe-Eventhalle, Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt frei

Montag, 31. Oktober 2022, Teatro´s legendary Halloween-Party", Bar Teatro, Theatergasse 4, Beginn: 20 Uhr.

Montag, 31. Oktober 2022, Secret Dinner & Horroshow zu Halloween (ab 18 Jahren), VolXhaus Klagenfurt, Beginn: 20.30 Uhr (Einlass: 20 Uhr), Tickets unter www.volxhaus.net/dinner

Montag, 31. Oktober 2022, Halloween Party (inkl. Escape Game), Paintfull Paintballarea Klagenfurt, Beginn: 19 Uhr, Tickets unter www.carinthianhorrorstory.com bzw. www.oeticket.at

Montag, 31. Oktober 2022, Halloween Party & Danceshow, Park Haus - Das Café, Beginn: 17 Uhr, Dresscode: Spooky

Montag, 31. Oktober 2022, Geisterhaus Halloween Special, Cik Künstlerhaus, Beginn: 22 Uhr

Montag, 31. Oktober 2022, Halloween Uni Party, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Beginn: 21 Uhr, Tickets unter www.hiptripevents.com

Montag, 31. Oktober 2022, This is the End, Halloween Party im SEVEN (Herrengasse 7), Beginn: 21 Uhr

Montag, 31. Oktober 2022, Halloween Party in der Funky Bar (Theatergasse 7), Beginn: 19 Uhr

Halloween-Partys für Kinder und Jugendliche