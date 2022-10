Keine guten Nachrichten kommen aus der Klagenfurt Wirtschaft: Gleich über zwei Unternehmen aus der Kärntner Landeshauptstadt wurde am Montag am Landesgericht Klagenfurt der Konkurs eröffnet.

Über Gläubigerantrag wurde ein Verfahren über das Unternehmen Laura Petroviciu aus Klagenfurt eröffnet. Die Firma beschäftigte sich mit diversen Hausbetreuungstätigkeiten. Es liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Von der Insolvenz sind zwei Dienstnehmer betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Robert Levovnik bestellt.

Forderungen können bis zum 28. November 2022 über den AKV EUROPA unter klagenfurt@akveuropa.at bzw. über den KSV 1870 unter insolvenz.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.

Ein Gläubigerantrag war auch ausschlaggebend, dass über das Unternehmen von Nijaz Hodzic das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. Er betreibt ein Transportgewerbe in Klagenfurt. Auch in seinem Fall liegen aktuell noch keine genauen Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Zum Insolvenzverwalter wurde Felix Fuchs, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 6. Dezember 2022 statt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 21. November 2022 über den KSV1870 per Mail an insolvenz.klagenfurt@ksv.at bzw. über den AKV EUROPA unter klagenfurt@akveuropa.at angemeldet werden.