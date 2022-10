"In der Betreuung und Pflege von Menschen steht die Hinwendung zu Menschen im Vordergrund. Durch unser Qualitätsmanagement werden Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter gleichermaßen miteinbezogen und wir sichern dadurch die Qualität unserer Betreuung und erhöhen die Zufriedenheit aller," so Caritasdirektor Ernst Sandriesser.

Bereits im September 2020 startete im Haus Martha in Klagenfurt – in der Kerngruppe, bestehend aus der Pflegedienstleitung und der administrativen Leitung, – die sogenannte Selbstbewertung nach E-Qalin. In deren Fokus stand das Wohl der Pflegewohnhaus-Bewohner und die Zufriedenheit der Mitarbeiter. Im Juni 2021 wurde eine erweiterte interdisziplinäre Fachgruppe, bestehend aus Mitarbeiter der Bereiche Pflege, Reinigung, Wäscherei, Haustechnik und Büro, dazu gezogen. Das Projekt fand im Jänner 2022 seinen erfolgreichen Abschluss und wurde jetzt mit dem E-Qalin Siegel ausgezeichnet. "Derzeit sind 62 von 79 Pflegewohnhäusern in Kärnten E-Qalin geschult, mit dem Haus Martha sind ab jetzt 33 Häuser zertifiziert. In den pandemiegeprägten Jahren konnten österreichweit viele Einrichtungen die E-Qalin Selbstbewertung nicht durchführen und umsetzen, umso beeindruckender ist die Leistung des gesamten Teams und aller Mitwirkenden", betonte Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer in Vertretung von Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner bei der Übergabe im "Haus Martha" am 21. Oktober 2022.

Bestnoten für das Haus

Im Zuge des Prozesses gab es eine Angehörigenbefragung. Das erfreuliche Ergebnis: 94 Prozent der Familienmitglieder sind sehr zufrieden (54 Prozent) oder zufrieden (40 Prozent) mit der Pflege und Betreuung im Haus Martha. 97 Prozent der Befragten würden das Pflegewohnhaus weiterempfehlen.

Insgesamt wurden 54 Verbesserungsvorschläge eingereicht und etliche davon bereits erfolgreich in die Tat umgesetzt. Ein anonymer Wunschbriefkasten wurde beispielsweise für alle installiert, die mit dem Haus Martha zu tun haben. "Auf diesem Wege können Wünsche und Anregungen erfasst und dementsprechend rasch bearbeitet werden", erklärt Pflegedienstleiterin Gabriele Gangl. Darüber hinaus wurde ein schnelleres Beschriften der Wäsche bei Neueintritten von Bewohner bzw. neuer Wäschelieferungen vorangetrieben, um die internen Prozesse zu optimieren und Unklarheiten bei der Wäscheausgabe vorzubeugen. Zwischen dem Mitarbeiter Raucherzimmer und Ruheraum wurde ein Sichtschutz angebracht, um diese beiden Bereiche klar voneinander zu trennen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Caritas Pflegewohnhäuser mit hohem Qualitätsanspruch

Neben dem Haus Martha haben bereits vier andere Caritas-Pflegewohnhäuser das begehrte Qualitätssiegel erhalten. In den Pflegewohnhäusern in Eberstein ("Haus Anna"), St. Andrä im Lavanttal ("Haus Elisabeth"), in Obervellach ("Haus Michael") und Klagenfurt ("Haus Franziskus") durfte man sich in den letzten Jahren bereits über die E-Qalin Auszeichnung freuen. Bereichsleiterin für Stationäres Betreuen und Pflegen Donata Rössler-Merlin begründet das so: "Die Kundenbedürfnisse befinden sich im Wandel und die gesellschaftlichen Ansprüche steigen. Die Weiterentwicklung des Qualitäts- und Dienstleistungsgedankens ist für die Caritas Kärnten im Pflegebereich unverzichtbar."

BILDUNTERSCHRIFT

Große Freude über die E-Qalin Auszeichnung:

(v.l.n.r.) PDL Haus Martha Gabriele Gangl, Bereichsleiterin Donata Rössler-Merlin, Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer, Caritasdirektor Ernst Sandriesser, ADL Alexandra Messner