Beatrice Egli kündigt Open-Air-Konzert in Kärnten an

2023 wird das Kärntner Jahr der Schlagerstars. Nach Roland Kaiser, Andreas Gabalier und den "Heimspielern" Melissa Naschenweng und Matakustix hat nun ein weiterer Star der Szene ein Konzert angekündigt. Beatrice Egli wird am 27. Mai ein Open-Air im Freigelände der "28 Black Arena" (Wörthersee-Stadion) in Klagenfurt geben. Es ist laut den Veranstaltern ihr einziger Auftritt im kommenden Jahr in Kärnten. Tickets sollen in Kürze erhältlich sein.

Die Schweizerin Beatrice Egli (34) hat 2013 die zehnte Staffel der TV-Show "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Kurz danach landete sie mit dem von Dieter Bohlen produzierten Sond "Mein Herz" ihren ersten Superhit.