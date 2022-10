Bange Minuten erlebte Sonntagabend ein Pkw-Lenker aus Deutschland auf der Loiblpass Straße. Der 35-Jährige war kurz vor 21 Uhr in Richtung Ferlach unterwegs, als er beim Bergabfahren merkte, dass die Bremswirkung seines Wagens nachließ. Der Mann blieb daraufhin in Unterloibl auf einem Parkplatz stehen.

Kurz darauf stiegen aus dem Motorraum aus bislang ungeklärter Ursache Flammen auf. Ein Anrainer versuchte mittels Handfeuerlöscher den Brand zu löschen, was jedoch misslang. Der Brand wurde in weiterer Folge von den alarmierten Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Unterbergen und Ferlach gelöscht. Verletzt wurde niemand. Am Pkw entstand Totalschaden.