Ein Verkehrsunfall sorgte am Sonntag in den frühen Morgenstunden für Aufsehen. Aus bisher unbekannter Ursache kam in Klagenfurt ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Baum, heißt es von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Dabei wurde der Baumstamm des jungen Baumes komplett durchtrennt.

Einsatz

Der Baum – oder das, was davon übrig war – stürzte auf den Gehweg und wurde von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt entfernt. Verletzt wurde niemand.