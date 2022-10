Wichtige Zutaten für einen Sieger hätte er schon: Leidenschaft, Ehrgeiz, Fleiß und einen „Drang zur Perfektion“, der ihn animiert, etwas so lange zu üben, bis er es kann und es funktioniert. Somit hat Spitzenjungkoch Christoph Guggi aus Ebenthal bei Klagenfurt eine gute Startposition für die WorldSkills, die Berufsweltmeisterschaften, bei denen er heute in Luzern antritt. Guggi ist der einzige Kärntner unter 45 jungen österreichischen Fachkräften, die bei der Berufe-WM, die nicht wie geplant in Shanghai, sondern erstmals in 15 verschiedenen Ländern der Welt stattfindet, antreten.