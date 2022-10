Heute Vormittag wurde der 718. Ursulamarkt am Messegelände in Klagenfurt eröffnet. Noch bis Montag, 24. Oktober, gibt es vor Ort wieder Kochschürzen, Emaille-Töpfe, Kittelschürzen, Hüte und Schuhe in allen Formen und Varianten zu kaufen. Über 300 Marktstandler, eine Kleintierschau, der Gaudepark und regionale Kulinarik warten auf die Besucher.

Der Ursulamarkt ist der größte und älteste Krämermarkt Kärntens. Er fand 1304 erstmals statt und ist der Heiligen Ursula gewidmet. Nachdem der Markt in den letzten Jahren coronabedingt pausieren musste, wird heuer mit über 100.000 Besuchern gerechnet.

"Gerade in Zeiten wie diesen, sind Tradition und Brauchtum für viele Menschen von besonderer Bedeutung. Aber auch die Unterhaltung darf nicht zu kurz kommen. Ich wünsche allen Besucherinnen und Besuchern viel Spaß beim Einkaufen und den Standlern gute Geschäfte", sagt Marktreferent Bürgermeister Christian Scheider (TK).

Markttage: Samstag bis Montag

Öffnungszeiten: jeweils von 7 bis 19 Uhr