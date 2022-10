Bange Minuten erlebte Freitagnachmittag ein Mitarbeiter eines Lieferservice in Klagenfurt. Der 19-Jährige wurde gegen 17.15 Uhr in einem Park von vier bislang unbekannten und alkoholisierten Männern belästigt. Als sich der junge Mann aus dem Park entfernte, verfolgten ihn die Unbekannten, schlugen plötzlich ohne Grund auf ihn ein und beschädigten sein Handy. Anschließend ergriff das Quartett die Flucht.

Der 19-Jährige erlitt bei dem Angriff Verletzungen unbestimmten Grades am Kopf und am Oberkörper und musste von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Die Fahndung nach den Tätern verlief bisher negativ, weitere Erhebungen werden geführt.