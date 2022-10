Man kennt ihn hauptsächlich als Schauspieler und Sänger. Durch seine Rolle in "Ein Bayer auf Rügen" erlangte er Kultstatus. Die Rede ist von Wolfgang Fierek. Der 72-Jährige wurde dieser Tage in Klagenfurt gesichtet. Der Grund für die Reise war beruflicher Natur - er stand in der Sendung "Noten & Anektoten" ORF Kärnten-Moderatorin Patricia Jordan Rede und Antwort. Nach dem Studio ging es für Fierek, der eigentlich eine Ausbildung zum Feinmechaniker absolvierte und bevor er seine Schauspielkarriere startete als Kellner, DJ und Lastwagenfahrer jobbte, auf den Klagenfurter Benediktinermarkt. Dort kehrte der Publikumsliebling des deutschen Fernsehens im "Teatro am Markt" bei Gert Höferer ein.