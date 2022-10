Baustellen im Stadtgebiet von Klagenfurt sorgen beständig für verärgerte Anrainer, Passanten und Unternehmer. Aktuell gibt es im Stadtteil Annabichl mehrere Straßensperren, Umleitungen und Verkehrsbehinderungen, weil die Stadtwerke Klagenfurt (STW) ihr Fernwärmenetz ausbauen. Die Ehrentalerstraße ist auf der Höhe Gasthof Krall noch zwei Wochen lang für den Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Ehrenhausener Straße. "Aber keiner hält sich daran. Die Autos fahren alle über die Josef-Hayden-Gasse, vorbei am Kinderspielplatz. Das schlimmste ist, dass sich keiner an den dort vorgeschriebenen 30er hält. Was passiert, wenn ein Kind auf die Straße läuft?", sagt eine Anrainerin und Mutter.

Auch anderorts wird gebaut, etwa am Spitalberg oder in der Ferdinand-Jergitsch-Straße. "Warum reißt man wenige Wochen nach Schulbeginn alles auf? Dafür hätte man im Sommer Zeit gehabt", sagt die Frau, die sich bereits an den Magistrat gewandt hat. Ohne Erfolg. "Sie haben gesagt, dass sie nichts machen können. Aber das stimmt nicht. Sie könnten zumindest in der Josef-Hayden-Gasse einen Radarkasten aufstellen. Dafür ist laut Polizei nämlich die Stadt zuständig."

Radarkasten nicht zielführend

Laut der zuständigen Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) ist ein Radarkasten nicht zielführend. Seine Errichtung würde nicht nur enorme Kosten verursachen, sondern ist an ein Genehmigungsverfahren geknüpft, das frühestens nach Beendigung der Bauarbeiten abgeschlossen wäre. "Die Polizei wurde von mir ersucht, in der Josef-Hayden-Gasse vermehrte Geschwindigkeitsüberwachungen durchzuführen", sagt Wassermann.

Zum Vorwurf der vermehrten Bautätigkeit seit Schulbeginn verweisen die STW auf den vermehrten Wunsch von privaten Unternehmen auf Fernwärme umzusteigen. "Kunden- und Ausbauprojekte hängen von den Beauftragungen durch Kunden ab. Wenn diese im Sommer oder Spätsommer erfolgen, ist eine Umsetzung erst im Herbst möglich. Heuer war das der Fall." Im Herbst werden noch einige Projekte, vermehrt im Gewerbegebiet Süd, umgesetzt.