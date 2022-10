"Lassen Sie mich zum Schluss sagen, dass ich im Übrigen der Meinung bin, dass die Windisch-Kaserne in Richard-Wadani-Kaserne umbenannt werden soll." Fast traditionell beendete die Grüne Nationalratsabgeordnete Eva Blimlinger ihre Reden im Hohen Haus seit Jahren mit dieser Forderung - unabhängig davon, um was sich die Debatte drehte.

Dieser Forderung wird nun zumindest zum Teil nachgekommen. Denn mehrheitlich sprach sich der Nationalrat vor wenigen Tagen für die Umbenennung der Kaserne in der Klagenfurter Rosenbergstraße aus. Die im Stadtteil St. Peter stehende Anlage wurde nach Alois Windisch benannt. Er stand im Zweiten Weltkrieg unter anderem bei der Besetzung Narviks im Einsatz des NS-Regimes. Seit vielen Jahren sorgt sein Bezug zum Nationalsozialismus für lange Diskussionen.

Geheimhaltung über Vorschläge

Das Militärhistorische Denkmalamt forcierte die Umbenennung. "Wir sind schon seit über eineinhalb Jahren dazu im Austausch", erzählt Vorsitzender Dieter-Anton Binder. Gemeinsam mit der Kaserne und dem Militärkommando Kärnten bastelte man an drei Namensvorschlägen. Strenge Geheimhaltung herrscht über die Ideen. Auch vom Militärkommando Kärnten gibt es keine Informationen.

Spekuliert wird aber trotzdem. Weit vorne im Rennen soll der Name Ferdinand Graf sein. Der gebürtige Klagenfurter war von 1956 bis 1961 der erste Verteidigungsminister der Zweiten Republik. Als gelernter Elektrotechniker zog es ihn in den 1940er-Jahren in die Politik. Denn von 1945 bis 1956 war Graf auch Staatssekretär im Innenministerium. Zwei Jahre lang wurde er im KZ Dachau festgehalten.

Entscheidung im November

Im Oktober wäre Richard Wadani 100 Jahre alt geworden. Von Blimlinger ins Spiel gebracht, könnte auch er der neue Namensgeber für die Klagenfurter Kaserne werden. Wadani, 1922 in Prag geboren, stellte sich gegen das Regime Adolf Hitlers. Als 17-Jähriger kam er zur Wehrmacht, ein Desertationsversuch 1942 in Russland scheiterte. Zwei Jahre später gelang es ihm, zu den Amerikanern überzulaufen. Er gelangte anschließend nach England, um an der Seite der tschechoslowakischen Exilarmee für "die Befreiung seiner Heimat beizutragen", wie der Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus in einem Nachruf schreibt. Für sein Engagement wurde er mehrmals geehrt. Er initiierte 2014 ein Denkmal für die Verfolgten der NS-Militärjustiz am Wiener Ballhausplatz.

Binder gibt keine Angaben dazu, ob sich diese Namen in der engeren Auswahl befinden. "Umbenennungen sind immer ein heikles Thema", weiß nicht nur Binder, sondern auch Andreas Scherer. Der Militärhistoriker und Betreiber des Bunkermuseums steht dem Vorhaben kritisch gegenüber. Denn nachweislich sei Windisch widerwillig Teil der Wehrmacht gewesen und hätte das Nazi-Regime abgelehnt. Es gäbe keine Beweise dafür, dass er die Kriegsverbrechen begangen hat, die ihm vorgeworfen werden, meint Scherer: "Er war ein Widerstandskämpfer in Uniform."

Dennoch soll die Kaserne einen neuen Namen erhalten. Mitte November soll feststehen, wie er lautet.